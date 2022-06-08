Роман Костенко рассказал о необходимости получения РСЗО HIMARS.

Депутат Рады заявил об "очень больших потерях" ВСУ под Николаевом. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала "Украина 24" сделал парламентарий Роман Костенко. Политик признал тот факт, что живая сила Вооруженных сил Украины, расположенная на территории Николаевской области, действительно несет значительные потери личного состава. При этом бойцы ничего не могут противопоставить противникам и их дальнобойной артиллерии.

Очень большие потери нам наносит дальнобойная артиллерия, до которой мы не достаем. Когда мы пытаемся где-то немного продвигаться, они включают "Ураганы", включают "Грады". Роман Костенко, депутат Украины

Политик заметил, что ликвидировать артиллерию ВС РФ киевский режим пока что не в состоянии, так как страна все еще не получила от американской стороны РСЗО HIMARS. Роман Костенко заявил, что сам лично принимает участие в боевых действиях на данном направлении.

Восемь человек в Мексике пострадали при падении с подвесного моста.

Фото и видео: YouTube / Украина 24