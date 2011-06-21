Несколько человек тяжело травмировались.

Восемь человек в Мексике пострадали при падении с подвесного моста. Об этом рассказали местные журналисты. Они разместили в социальных сетях ролик, сделанный очевидцами инцидента. Информационные агентства уточнили, что деревянная переправа обрушилась в тот момент, когда туристы пытались перейти через небольшое ущелье, по которому протекает горная река. Так как высота падения оказалась небольшой, никто не погиб.

Происшествие зафиксировано на территории одного из природных парков в ущелье Аманалько. Тогда на мосту находилось порядка 20 человек, они упали на камни с высоты около трех метров. После инцидента все пострадавшие были госпитализированы. Медики отметили, что двое пациентов получили тяжелые травмы и открытые переломы. В частности, речь идет о жене местного мэра. Сам чиновник пострадал несильно и чувствует себя хорошо. Он обратился к сотрудникам прокуратуры, чтобы надзорное ведомство и отдел по борьбе с коррупцией выяснил все обстоятельства случившегося.

Один человек пострадал при обрушении строительных лесов в центре Москвы.

Фото и видео: Telegram / соцсети

