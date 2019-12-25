Гатчину оборудуют площадками для собак

Специальные площадки для выгула собак позволяют дрессировать и тренировать питомцев.

В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что в Гатчине появится специализированная площадка для собак. Соответствующий вопрос обсудили на заседании комиссии Совета депутатов по ЖКХ.

Гатчинским собаковладельцам предложили три участка, а именно въезд, центр города и аэродром. Отмечается, что соответствующие площадки выровняют, оборудуют ограждением, освещением и урнами. По данным экспертов, на это уйдет около 2 миллионов рублей.

Известно о том, что в бюджете Гатчины не предусмотрено финансирование данного вопроса.

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