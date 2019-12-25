В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что в Ленобласти 77-летняя бабушка вышла замуж за 95-летнего дедушку. Об этом сообщает на своей странице в Instagram глава Волховского района Ленобласти Алексей Брицун.
Пожилая невеста заявила, что не намерена прибывать в качестве любовницы.
Не хочу больше ходить к нему в качестве любовницы!
— призналась Капитолина Тарасовна.
Известно, что Капитолина Тарасовна познакомилась со своим будущим мужем Яковом Александровичем в Совете ветеранов. Молодожены выбрали одну из самых желанных дат для свадьбы в этом году 20.02.20.
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Фото:britsunalexey/instagram
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