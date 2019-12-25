Они познакомились в Совете ветеранов.

В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что в Ленобласти 77-летняя бабушка вышла замуж за 95-летнего дедушку. Об этом сообщает на своей странице в Instagram глава Волховского района Ленобласти Алексей Брицун.

Пожилая невеста заявила, что не намерена прибывать в качестве любовницы.

Не хочу больше ходить к нему в качестве любовницы! — призналась Капитолина Тарасовна.

Известно, что Капитолина Тарасовна познакомилась со своим будущим мужем Яковом Александровичем в Совете ветеранов. Молодожены выбрали одну из самых желанных дат для свадьбы в этом году 20.02.20.

Ранее мы сообщали о том, что в Смольном назвали самые популярные имена новорожденных в 2019 году.

Фото:britsunalexey/instagram