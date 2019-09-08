В Смольном назвали самые популярные имена новорожденных в 2019 году

Петербуржцы стали позже рожать первого ребенка.

В Петербурге среди новороженных больше мальчиков, чем девочек. Статистикой поделился и.о. председателя комитета по делам записи актов гражданского состояния Александр Забайкин, сообщила пресс-служба Смольного.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что иностранцы выбирают Петербург в качестве свадебного города.

В 2019 году по официальным данным родилось 30 709 мальчиков. Это на 2% больше, чем девочек — 28 956. За последние годы постоянно увеличивается средний возраст родителей. В среднем женщины становятся мамами в 29 лет, а мужчины отцами — в 32 года.

Наиболее популярным именем среди мальчиков остается Александр, а девочек чаще всего называю София. Также петербуржцам нравятся имена Михаил, Максим, Артем, Иван, Роман, Алиса, Мария, Анна и Анастасия.

Ранее Piter.TV сообщил о том, иностранцы выбирают Петербург в качестве свадебного города.

Фото: pixabay.com