Гатчинский район лидирует по приросту больных коронавирусом

За сутки там заразились 8 человек.

По данным на среду, 29 июля, случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области зафиксированы в девяти районах. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Так, тест показал положительный результат у жителей Мурино, Янино-1 — 1, Новосаратовки, Старой, Заневки, Кирполья, Выборга, Гатчины, Дружной Горки, Войсковиц, Вырицы, Больших Колпанов, Жабино, Тихковиц, Мин, Ронилово, Суйды, Пудости, Киришей, Кусино, Отрадного, Ропши, Оржиц, Карвалы, Михайловки, Приозерска, Тихвина, Андрианово.

Отметим, что наибольшее число зараженных за сутки обнаружено в Тосненском районе. Там болезнь проявилась сразу у восьми жителей.

Ранее мы рассказали о том, что в Сосновом Бору обнаружено 666 случаев коронавируса за время эпидемии.

Фото: Piter.TV