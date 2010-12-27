Гатчинский перинатальный центр готовится к открытию

Учреждение уже осмотрела лицензионная комиссия, Роспотребнадзор замерил воздух в помещениях, все эти процедуры необходимы для выдачи санитарно-эпидемиологических заключений.

Комитет по здравоохранению Ленинградской области начал лицензировать медицинскую деятельность перинатального центра в Гатчине. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Учреждение уже осмотрела лицензионная комиссия, Роспотребнадзор замерил воздух в помещениях, все эти процедуры необходимы для выдачи санитарно-эпидемиологических заключений. Процесс лицензирования предполагают завершить к концу октября. Параллельно в центре продолжают устанавливать и отлаживать работу медицинского оборудования экспертного класса. В центр поступило более 2000 единиц техники, свыше 5000 единиц мебели и 4 тысячи технологического и бытового оборудования. Будущих мам будут проверять с помощью магнитно-резонансных томографов, ультразвуковых аппаратов, которые минимизируют влияние процедуры на маму и малыша.

По желанию, женщины сами смогут выбирать себе врача и акушерку в отделении "Семейные роды", где есть люкс-палаты. Всего в перинатальном центре будут работать более 700 человек.

Перинатальный центр в составе "Гатчинской клинической межрайонной больницы" рассчитан на 130 коек.

Ранее мы сообщали, чем оснастили новый перинатальный центр в Гатчине.

Фото: drozdenko_au