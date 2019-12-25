Гатчинский парк закрылся на просушку до 29 апреля

Гатчинский парк и парк "Сильвия" закрылись на просушку 4 апреля. Об этом сообщается в официальной группе музея-заповедника "Гатчина".
Уточняется, что парки будут закрыты до 29 апреля. За этом время специалисты уберут мусор, упавшие ветки, приведут в порядок газоны, тропинки.
Также садово-парковая служба удалит больные деревья, обрежет кустарники, высадит часть летних растений.
Вход в парк "Монрепо" в Выборге ограничат с 18 апреля до конца мая из-за просушки.
Фото: ВКонтакте / Гатчинский дворец
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