Попасть в парк "Монрепо" до конца мая можно будет только в составе экскурсионной группы

В одной группе не должно быть более 25 человек.

Вход в парк "Монрепо" в Выборге ограничат с 18 апреля до конца мая из-за просушки. Попасть на территорию музея-заповедника можно будет только в составе организованной группы.

Находиться на территории Монрепо можно будет не более 1,5 часов. Если вы опоздаете на свой сеанс, то попасть в парк можно будет только при условии наличия свободных мест в следующей организованной группе.

Экскурсии проводятся в 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00. Количество посетителей в одной группе не должно превышать 25.

Также посетить музей-заповедник в этот период можно в составе заранее согласованной с экскурсионным отделом экскурсии. Заказ экскурсий происходит ТОЛЬКО через экскурсионный отдел ГБУК ЛО ГИАПМЗ "Парк Монрепо" по телефону, почте или в соцсетях.

Ранее Piter.tv писал о том, что более 100 садов и парков Петербурга закроют на весеннюю просушку.

Фото: ВКонтакте / Музей-заповедник "ПАРК МОНРЕПО"