Гатчинский дворец откроется 7 июля

Приоратский дворец откроет свои двери 11 июля.

Гатчинский дворец откроется7 июля, а Приоратский возобновит работу с 11 июля, сообщили в официальной группе музей-заповедник "Гатчина".

Для посетителей разработали особые правила посещения. Работа Гатчинского дворца будет осуществляться с 11:00 до 19:00 все дни, кроме понедельника. Кассы работают до 18:00. При оплате на кассе рекомендуют выбрать бесконтактный способ. Гости могут приходить самостоятельно и группами по пять человек. Однако разрешат двигаться только в одном направлении, в зале могут находиться не более пяти человек и заглянуть можно будет только в парадные залы центральной части.

Гостям рекомендуют соблюдать дистанцию, в сам дворец будут пускать только в СИЗ. Маски и перчатки можно купить во входной зоне музея.

Ранее мы писали, что "Эрарта" не откроется этим летом.

Фото: vk.com/gatchina.palace