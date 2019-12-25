"Эрарта" не откроется этим летом

Музей планирует открыть свои двери 2 сентября.

Музей современного искусства "Эрарта" пока не планирует открываться. Дата открытия назначена на осень.

Несмотря на то, что в городе снимают ограничения по работе музеев, в "Эрарте" приняли решение еще немного подождать. Так, в сентябре 2020 года музею исполнится 10 лет: "Эрарта" открылась 30 сентября 2010 года. Для посетителей готовят 9 художественных проектов. Все действующие абонементы продлят на 170 дней.

Ранее мы писали, что музей артиллерии в Петербурге готовится возобновить работу по новым правилам.

Фото: ВК/ Эрарта. Музей современного искусства