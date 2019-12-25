Гатчинская школьница получила в подарок часы от губернатора Ленобласти

Часы "Победа", которые являются копией выпущенных в 1945 году часов.

Как сообщил "АиФ-Петербург" днем 1 июня, благодарность от губернатора Ленобласти получила десятиклассница из гатчинской школы №9. Дарина Козлова также получила копию часов "Победа", похожие на оригинальные 1945 года выпуска.

Девушка является руководителем пресс-службы в Совете старшеклассников, участвует в Совете управления школы, а также работает в Молодежном совете при Уполномоченном по правам ребенка в Ленинградской области.

Ранее мы сообщали о том, что школьники из Ленобласти с 5 по 11 класс смогут принять участие во Всероссийском проекте онлайн-занятости "INSIDEGAME – 2020". Проект направлен на сохранение у детей тяги к знаниям в период самоизоляции: в течение двух месяцев школьники смогут освоить сферу инжиниринга, программирования, промышленного и игрового дизайна, разобраться в других современных технологиях не выходя из дома.

Фото: Pixabay