Санкт-Петербургский гастрономический фестиваль стартует 29 апреля

Событие продлится 11 дней. За это время организаторы планируют провести круглые столы, посвящённые кулинарному наследию Северной столицы, и организовать настоящий городской пикник.

С 29 апреля по 9 мая на Манежной площади в центре Северной столицы будет проходить Санкт-Петербургский гастрономический фестиваль, созданный при поддержке Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. Подробности о событии приводит "Деловой Петербург".



По информации издания, организаторы совместят задачи по организации настоящего городского пикника и места общения профессионалов в гастрономической отрасли. Так, в Доме кино состоятся круглые столы, конференции и панельные дискуссии, на которых эксперты обсудят петербургское кулинарное наследие, профильные классы по подготовке кулинаров, а также доставку готовых блюд и безглютеновую диету.



Для гостей фестиваля на площади выступят музыканты и танцевальные коллективы, а также пройдут такие конкурсы, как "бранч питерских домохозяек" и состязание по приготовлению любимого супа Петра Великого. Также предусмотрены развлечения для детей и фуд-корт. Вход на фестиваль свободный.

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Фото: ВКонтакте / Гастрономические фестивали | Санкт-Петербург