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В Финляндии отменили гастроли петербургской балетной труппы
Сегодня, 15:12
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Финляндии отменили гастроли петербургской балетной труппы

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В Финляндии артисты должны были показать "Лебединое озеро".

Петербургская балетная труппа не сможет выступить в Финляндии. Промоутер Live Nation отменил их гастроли. Об этом сообщила новостная служба Финляндии Yle.

Продажа билетов была приостановлена во второй половине дня 16 марта. Труппа St Petersburg Festival Ballet основана в 2009 году. Она гастролирует по всему миру с классическим балетным репертуаром. Всего в труппу входят 42 танцора.

В Финляндии артисты должны были показать "Лебединое озеро".

Фото: pixabay (носит иллюстративный характер)

Теги: балет, финляндия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Мировые новости,

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