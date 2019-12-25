В Финляндии отменили гастроли петербургской балетной труппы

В Финляндии артисты должны были показать "Лебединое озеро".

Петербургская балетная труппа не сможет выступить в Финляндии. Промоутер Live Nation отменил их гастроли. Об этом сообщила новостная служба Финляндии Yle.

Продажа билетов была приостановлена во второй половине дня 16 марта. Труппа St Petersburg Festival Ballet основана в 2009 году. Она гастролирует по всему миру с классическим балетным репертуаром. Всего в труппу входят 42 танцора.

В Финляндии артисты должны были показать "Лебединое озеро".

Фото: pixabay (носит иллюстративный характер)