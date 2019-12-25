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Андрей Воробьев рассказал о главном гастрофестивале Подмосковья
Сегодня, 14:56
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Андрей Воробьев рассказал о главном гастрофестивале Подмосковья

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По словам губернатора, главной задачей проекта стала максимальная поддержка аграриев и диалог с ними.

В Истре (Московская область) прошёл крупнейший в регионе гастрономический фестиваль. Мероприятие собрало успешных из 49 регионов РФ. Подробнее о фестивале рассказал телеканал "360" со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

По словам губернатора, главной задачей проекта стала максимальная поддержка аграриев и диалог с ними. Фестиваль проходит уже восьмой раз, и жители Московской области стабильно проявляют к нему интерес. Программу мероприятия продолжат развивать в последующие годы.

В этом году, если говорить языком рекордов, мы опять видим большой спрос и жителей, и участников. У нас 49 регионов России приняли участие в фестивале.

Андрей Воробьёв, губернатор Московской области

Ранее мы сообщили о том, что малый бизнес в Подмосковье демонстрирует уверенную динамику.

Фото: Александра Степанова

Теги: московская область, фестивали
Категории: Лента новостей, Новости России,

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