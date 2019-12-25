Гастроэнтеролог назвала витамины против осенней апатии

Определенные витамины могут помочь вставать по утрам с большей охотой.

Стало известно, какие витамины лучше всего помогают справиться с осенней апатией. Об этом и многом другом порталу "Невские новости" 17 октября рассказала диетолог, гастроэнтеролог Светлана Незванова.

Эксперт отметила, что к плохому настроению и апатии приводит дефицит магния. Перед приемом витаминов и составлением программы питания необходимо проконсультироваться с врачом. Незванова порекомендовала изучить продукты, которые богаты витаминами группы В и магнием – они участвуют в синтезе гормонов, отвечающих за настроение.

Кроме того, специалист назвала витамины, которые помогут чувствовать себя лучше в холодное время года. В частности, это витамины D и A. Первый витамин – жирорастворимый, содержится в продуктах, в которых есть жир: в сливочном и топленом масле. Дополнительный жир в суровые времена года в диетологии разрешается, отметил эксперт. Она также напомнила, что витамин А можно найти также в жирной рыбе и качественном сало.

Среди "витаминных" рекомендаций не пропал витамин С, дозировку которого следует увеличить во времена распространения вирусов. Однако чрезмерный прием витаминов тоже может быть опасен для здоровья, заключила диетолог.

Ранее онколог назвал симптомы, которые ошибочно принимают за гастрит. По словам медика, "голодные боли" в желудке после еды пациенты часто принимают за гастрит. На деле они могут быть признаком язвы.

Фото: Piter.tv