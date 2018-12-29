Гастарбайтера задержали за секс с 15-летней

В полицию обратилась мама девочки.

Полиция Санкт-Петербурга задержала 25-летнего мужчину по подозрению в совращении несовершеннолетней. Как сообщили в пресс-службе УМВД, в дежурную часть обратилась мать девочки.

Известно, что в полицию Кировского района обратилась 36-летняя женщина. Она заявила, что ее 15-летнюю дочь совратил малознакомый человек по имени Вугар. По ее же данным соитие произошло в квартире дома на проспекте Стачек.

Оперативники задержали безработного мужчину. Отмечается, что девочка нигде не учится и не работает.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что в Пушкине в сугробе нашли мертвого пенсионера.

Фото: Pixabay.com