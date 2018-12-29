В Пушкине в сугробе нашли мертвого пенсионера

Погибшему было 72 года.

Пенсионер из Пушника умер в сугробе около своего дома, сообщают 7 января в правоохранительных органах.

Тело пожилого мужчины, лежащее лицом в снегу, обнаружили в минувшее воскресенье около дома №9 по улице Чистякова. На место происшествия вызвали "скорую помощь", однако медики смогли только констатировать смерть.

Мужчину опознали жильцы дома. Они рассказали, что ему было 72 года. Труп доставили в морг для установления точной причины смерти.

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