В поселке Песочный нашли ухоженную енотовидную собаку

Зверек может оказаться домашним.

В поселке Песочное местный житель обнаружил в подвале енотовидную собаку. Он опубликовал видео с ней в социальных сетях.

Животное обнаружили на территории НИИ Петрова. Автор видео подозревает, что зверек вовсе не дикий, а домашний. Пользователи соцсетей отметили, что енотовидная собака могла сбежать или ее выкинули на улицу. На кадрах видеозаписи видно, что зверь не агрессивен, а наоборот напуган.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что в Ленобласти при заливки хоккейной коробки спасли спящего ежика.

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