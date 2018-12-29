В Ленобласти при заливки хоккейной коробки спасли спящего ежика

Каток заливали 5 раз, а животное обнаружили только сейчас.

В городе Сосновый Бор в Ленинградской области произошло маленькое чудо на одной из хоккейных коробок. При заливке катка рабочие обнаружили спящего ежа.

Спасители зверька назвали эту встречу чудом, ведь еж мог погибнуть, если бы его не спутали с мусором и не решили проверить странный бугорок. Интересно и то, что каток заливали уже в пятый раз. Животное нашли только сейчас.

Колючий клубок положили в коробку и отнесли досыпать в теплый подвал дома. Во время спасательной операции ежик не проснулся. Сейчас он громко сопит в безопасном месте. Весной его выпустят на волю.

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