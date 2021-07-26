На Сахалине отдыхающие спасли сивуча из рыбацкой сети

Зверь был недоволен попытками его освободить.

В Александровск-Сахалинском районе на берегу моря отдыхающие спасли сивуча, который запутался в рыболовной сети. Об этом сообщает сетевое издание " Sakhalin.info".

Очевидцы отметили, что животное на период его спасения было измучено. Неизвестно, сколько времени сивуч в таком положении пробыл в воде. По словам спасателей, он был не совсем доволен тем, что его пытаются освободить.

Сивуч рычал и вырывался из последних сил. Еле как отрезали, потом резко отцепили, резко разбежались и он ушел в море. Народ подбежал к нам, все хлопали, дети радовались. Я в первый раз увидела сивуча, опасный зверь. из сообщения одного из спасателей

Ранее в Колпинском районе местные жители спасли сову, которая была ранена и не могла летать. Ветеринары установили наличие перелома и многочисленных травм.

Видео: Telegram/"Знамя труда"



