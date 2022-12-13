Жестоко избитая такса на Товарищеском проспекте обрела нового хозяина

Из-за травм у песика образовалась опухоль.

На Товарищеском проспекте горожане спасли жестоко избитую 11-летнюю таксу по кличке Арнольд. Хозяйка собаки умерла, а супруг женщины решил жестоко избить животное, чтобы избавиться от хлопот. Окровавленное животное соседи обнаружили на улице 9 января.

Пса долго лечили. Его постоянно навещала неравнодушная петербурженка по имени Светлана. Женщина решила забрать таксу в свои добрые руки.

Питомцу предстоит долгая реабилитация. Из-за травм у него образовалась опухоль. Поэтому новой хозяйке придется вновь вести Арнольда на операцию.

Добавим, что полиция в Невском районе Петербурга не торопится привлечь к ответственности мужчину, который зверски избил и бросил таксу на улице. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти женщина спасла замерзающую собаку.

Видео: ВКонтакте / С Таксой по Жизни