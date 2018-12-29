В Петербурге 7 января растает весь снег

Синоптики обещают потепление до 0 градусов.

7 января в Северной столице ожидается потепление. Также в ФГБУ "Северо-Западное УГМС" сообщили, что пройдет небольшой мокрый снег .

Температура воздуха днем составит -2 – 0 градусов. Погода будет облачной, в некоторых районах ожидается налипание мокрого снега и метель.

Отмечается, что во вторник, 8 января, температура будет варьироваться от -1 до -3 градусов по Цельсию. В первый рабочий день, в среду, температура понизится до -5 …-7 градусов.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что на Туристской улице заметили лисицу.

Фото: Pixabay.com