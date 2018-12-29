На Туристской улице заметили лисицу

Животное было напугано, поэтому быстро скрылось.

В воскресенье, 6 января, жители Приморского района наблюдали необычного гостя, о котором они рассказали в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как рассказали очевидцы, на Туристской улице в 2:30 ночи местная жительница заметила гуляющую лисицу. Они отметили, что животное было напугано, поэтому быстро скрылось в направлении улицы Савушкина. Причиной визита пушистого зверя петербуржцы назвали свалки, где звери нередко ищут еду.

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Фото: группа "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"