Болельщики поздравят Кокорина с Рождеством у "Газпром Арены"

Болельщики соберутся у стадиона "Газпром Арена" и запишут рождественское поздравление футболисту.

Поклонники футболиста Александра Кокорина, который сейчас находится в СИЗО, решили устроить новую акцию в поддержку спортсмена. Соответствующая информация появилась на странице игрока в Instagram.

В воскресенье, 6 января, жители Петербурга соберутся у памятника Кирову возле "Газпром Арены" в 16:00 и запишут поздравление с Рождеством, адресованное нападающему "Зенита". Организаторы подчеркнули, что флешмоб не является митингом, и попросили участников акции воздержаться от каких-либо лозунгов и плакатов. Отметим, что 28 декабря, фанаты уже собирались возле стадиона, чтобы поздравить футболиста с Новым Годом.

Напомним, Александр Кокорин и другой футболист Павел Мамаев сейчас находятся под стражей. Их обвиняют в хулиганстве и нанесении побоев. 5 декабря Тверской суд Москвы продлил арест спортсменов до 8 февраля 2019 года.18 декабря апелляционный суд отклонил прошение адвокатов о досрочном выходе из СИЗО.

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Фото: Piter.TV