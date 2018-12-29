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В честь юбилея Комлевой в Мариинском театре покажут "Спящую красавицу"
Вчера, 15:00
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Rybka123

В честь юбилея Комлевой в Мариинском театре покажут "Спящую красавицу"

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Народной артистке СССР исполнилось 80 лет.

В честь дня рождения знаменитой балерины Габриэлы Комлевой в Мариинском театре покажут балет "Спящая красавица". Сегодня народной артистке СССР исполнилось 80 лет. Показы пройдут 6 и 7 января.

Выбор балета не случаен – по словам самой Комлевой, постановка играет большую роль в ее творческой судьбе. Именно в нем впервые в своей карьере она станцевала главную партию.

Габриэла Комлева танцевала на сцене Мариинского театра 32 года. За совершенство исполнения балетных партий ее называли "хранительницей традиций, наследницей вековых устоев". За свою карьеру Комлева исполнила весь классический репертуар: партии Сильфиды, Жизели, Авроры, Раймонды и многие другие.

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Фото: pixabay.com 

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Теги: балет, мариинский театр, спящая красавица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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