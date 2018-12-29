В Петербурге в Рождество поедут ночные автобусы

Всего транспорт будет курсировать по 10 маршрутам.

В Петербурге в рождественскую ночь будут курсировать ночные автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Пассажиравтотранс".

В организации рассказали, В организации рассказали, что автобусы №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142, 154 доставят пассажиров к станциям метро. Движение транспорта будет осуществляться с интервалом в 30 минут. Помимо этого в городе на Неве будет организована ночная работа маршрута троллейбуса №37 с 00:00 до 6:00 7 января.

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