Владимир Путин приедет в Санкт-Петербург на Рождество

Служба пройдет в ночь с 6 на 7 января в Казанском соборе.

Президент России Владимир Путин может встретить Рождество в Санкт-Петербурге. Об это в своем Telegram-канале сообщил журналист "Комсомольской правды" и кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

По его словам глава государства приедет в Северную столицу 6 января и посетит один из храмов города на Неве. Предположительно, президент посетит главное Рождественское богослужение в Северной столице в Казанском кафедральном соборе. Информацию о визите Путина "Фонтанке" подтвердили в пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви. Отметим, что в прошлом году глава России также встречал Рождество в Петербурге, в церкви Святых и Праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.

Напомним, что служба пройдет в ночь с 6 на 7 января и начнется в одиннадцать часов ночи.

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Фото: скриншот / пресс-конференция