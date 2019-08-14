Экс-солист группы One Direction Гарри Стайлз отказался от роли принца в ремейке "Русалочки"

Гарри Стайлз отказался от главной роли принца Эрика в ремейке диснеевской "Русалочки". Актер и певец был выбран из множества других претендентов, но после переговоров он отказался от данного предложения.
The Walt Disney Company пока не подтвердила эту информацию официально. Теперь неизвестно, кто в итоге будет играть принца. Ранее создатели рассматривали кандидатуры Коула и Дилана Спроуса, Зейна Малика, Шона Мендеса. Русалочку Ариэль сыграет певица и актриса Холли Бэйли.
Съемки должны стартовать в 2020 году. Киностудия уже поставила перед собой цель сделать музыку основным компонентом. Именно по этой причине для продюсеров важны и вокальные данные актеров.
Disney: обладатель "Оскара" Хавьер Бардем может сыграть короля Тритона в "Русалочке".
Видео: YouTube/ Harry Styles
YouTube/ DisneyMusicVEVO
YouTube/ ChloexHalleFan
YouTube/ Watermelon Movies
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