Ф финале испанка обошла по очкам эстонку Контавейт.

Испанка Гарбинье Мугуруса стала победительницей Итогового турнира WTA (Женской теннисной ассоциации). В финальном сражении иностранка на корте одолела оппонентку из Эстонии Анетт Контавейт. Мероприятие проводилось в мексиканском городе Гвадалахар. Встреча закончилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу испанской представительницы. Ранее в рамках группового этапа спортсменки уже встречались. Тогда с результатом 6:4, 6:4 победу одержала Мугуруса.

Напомним, что Гарбинье Мугурусе 28 лет. Она располагается на пятой позиции в рейтинге WTA. Она завоевала девять титулов под эгидой организации. В 2017 году теннисистка выиграла Уимблдон, а в 2016 - Roland Garros. В сентябре 2017 года она стала первой ракеткой мира, пробыв на олимпе четыре недели.

Итоговый турнир WTA проводится с 1972 года.

Рублев проиграл Джоковичу во втором туре итогового турнира ATP.

Фото и видео: YouTube / WTA

