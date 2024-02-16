Галустян рассказал Путину о шоу "Битва дронов"

Телеведущий поделился с президентом подробностями готовящейся к выходу на ТВ новой программы.

Актер Михаил Галустян встретился с президентом РФ Владимиром Путиным на форуме "Все для Победы!" и рассказал ему о подготовке к выходу на телевидение шоу "Битва дронов". Глава государства пожелал успехов в его реализации, сообщил РИА Новости.

Шоу "Битва дронов", которые мы придумали - это возможность раскрыть эту тему, сделать ее понятной, интересной и популярной. Планируем съемки проводить в самых красивых местах нашей родины Михаил Галустян, актер

По его словам, в шоу пригласят участников СВО, студентов, блогеров и звезд шоу-бизнеса, им предстоит соревноваться в одной команде.

Также Путин лично посетил выставку, на которой представлены ключевые направления работы Народного фронта. Один из разделов выставки посвятили подготовке операторов БПЛА, поэтому участникам мероприятия представили учебные тренажеры и игры для освоения навыков управления дронами.

Народный фронт запустил программу обучения на базе 200 колледжей в более чем 70 регионах при поддержке профильных министерств. В ходе мероприятия Путину представили результаты этой работы.

Ранее глава государства заявил, что сила россиян заключается в способности преодолевать любые трудности и страхи.

Фото: сайт Кремля