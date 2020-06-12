В пятницу, 12 июня, стало известно о том, что Галкин прокомментировал сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью. Артист обратился к фанатам через свой Instagram-аккаунт.
Галкин заявил, что его жена не обращалась за соответствующей помощью.
У нее нет никакой турфирмы, которую ей приписывают, которая якобы получала для этого деньги или подавала заявление государству
отметил Галкин.
Артист отметил, что у него с Пугачевой есть накопления, чтобы не просить у государства помощи. Также Галкин заявил, что он помогает нуждающимся материально.
Напоним, что ранее продюсер Иосиф Пригожин и Тарзан (Сергей Глушко) оказались в центре скандала, когда заявили, что у них нет денег после отмены выступлений из-за пандемии коронавируса.
Ранее мы сообщали о том, что к Ефремову пришли полицейские.
Видео:maxgalkinru/Instagram
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все