В опубликованном видеообращении Галкин заявил, что Пугачева не обращалось за помощью.

В пятницу, 12 июня, стало известно о том, что Галкин прокомментировал сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью. Артист обратился к фанатам через свой Instagram-аккаунт.

Галкин заявил, что его жена не обращалась за соответствующей помощью.

У нее нет никакой турфирмы, которую ей приписывают, которая якобы получала для этого деньги или подавала заявление государству отметил Галкин.

Артист отметил, что у него с Пугачевой есть накопления, чтобы не просить у государства помощи. Также Галкин заявил, что он помогает нуждающимся материально.

Напоним, что ранее продюсер Иосиф Пригожин и Тарзан (Сергей Глушко) оказались в центре скандала, когда заявили, что у них нет денег после отмены выступлений из-за пандемии коронавируса.

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Видео:maxgalkinru/Instagram