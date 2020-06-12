К Ефремову пришли полицейские

Сотрудники собираются проверить соблюдение актёром домашнего ареста.

К Михаилу Ефремову пришли полицейские. Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ.

Известно, что сотрудники собираются проверить соблюдение актёром домашнего ареста. Полицейские поднялись в квартиру к известному артисту, тот пустил их в квартиру.

Ранее мы писали, что Ефремов пытался покончить с собой. Актёру вызвали специалистов психиатрической помощи. Когда медики прибыли на место происшествия, Ефремов был без сознания. После происшествия актёр заверил, что не помнит, откуда у него появились следы на шее. На данный момент с Ефремовым общаются психиатры.

Видео: СК РФ