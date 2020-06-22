Галина Дашевская похоронена на Калитниковском кладбище в Москве

Галину Дашевскую похоронили на Калитниковском кладбище в Москве. Об этом сообщила пресс-службе театра имени Моссовета. Напомним, что заслуженная артистка России скончалась 18 июня из-за того, что попала под поезд.
Утром в 11 часов перед родным театром в саду "Эрмитаж" состоялось прощание с Галиной Самуиловной, трагически скончавшейся 18 июня на 80-м году жизни
пресс-служба театр имени Моссовета
В театре работает фотовыставка, посвященная творческому пути актрисы. Зрители могут посмотреть снимки из постановки, в которых участвовала Галина Дашевская.
Сербская чемпионка мира по стрельбе умерла в 30 лет.
Видео: Youtube/MoscowTheaters
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