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Галина Дашевская похоронена на Калитниковском кладбище в Москве

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Актриса скоропостижно скончалась 18 июня.

Галину Дашевскую похоронили на Калитниковском кладбище в Москве. Об этом сообщила пресс-службе театра имени Моссовета. Напомним, что заслуженная артистка России скончалась 18 июня из-за того, что попала под поезд.

Утром в 11 часов перед родным театром в саду "Эрмитаж" состоялось прощание с Галиной Самуиловной, трагически скончавшейся 18 июня на 80-м году жизни

пресс-служба театр имени Моссовета

В театре работает фотовыставка, посвященная творческому пути актрисы. Зрители могут посмотреть снимки из постановки, в которых участвовала Галина Дашевская.

Сербская чемпионка мира по стрельбе умерла в 30 лет.

Видео: Youtube/MoscowTheaters

Теги: галина дашевская, калитниковское кладбище, москва, театр моссовета
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Культура, Театры,

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