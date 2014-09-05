Гаджет для обучения инженеров разрабатывают в Петербурге

Предполагается, что устройство поможет расширить возможности обучающихся и повысить эффективность учебного процесса.

Сотрудники Санкт-Петербургского Государственного Морского Технического Университета (СПбГМТУ) занимаются разработкой инновационной образовательно-исследовательской системы, которая позволит студентам технических специальностей самостоятельно проводить лабораторные и практические работы.

Устройство, оснащённое сменными модулями, позволит студентам настраивать оборудование, проводить исследования и создавать прототипы различных систем По мнению экспертов, гаджет превосходит зарубежные аналоги благодаря своей адаптации под учебные дисциплины в российских вузах. Прототип данной системы в настоящее время разрабатывается и будет протестирован в ближайшее время.

Также планируется собственное производство компонентов системы. Предполагается, что устройство поможет расширить возможности обучающихся и повысить эффективность учебного процесса. В качестве основных потребителей рассматриваются образовательные организации.

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