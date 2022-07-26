Лаборатория цифровой химии заработала в университете ИТМО Петербурга

На базе лаборатории будут моделировать новые лекарства и микроэлектронику.

В Петербургском университете ИТМО открыли лабораторию цифровой химии, где будут моделировать новые лекарства и микроэлектронику. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 30 ноября.

В частности, речь идет о разработке IT-инструментов для дизайна новых соединений и построения молекулярных моделей химических процессов с использованием вычислительных систем, которые имитируют работу мозга человека. Результаты исследования помогут создать новые лекарства, микроэлектронику.

В лаборатории ученые смогут быстро устанавливать природу поведения химических систем и создавать новые соединения с нужными свойствами, в чем им помогут компьютерное моделирование, квантовая химия и искусственный интеллект. Возглавил лабораторию Михаил Медведев, научный сотрудник научно-образовательного центра инфохимии ИТМО, руководитель Группы теоретической химии в Институте органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН.

Работая в междисциплинарной команде мотивированных специалистов, где каждый знает свои роль и цели, они смогут приобрести необходимый профессиональный опыт и построить успешную карьеру ученого. Владимир Княгинин, вице-губернатор Петербурга

Важно, что результатами работы лаборатории смогут воспользоваться ученые всех университетов – данные опубликуют в открытых научных публикациях.

Создание лаборатории цифровой химии – новый этап поддержки перспективных решений, разработанных в 2022 году в рамках экспериментального конкурса научных проектов Blue Sky Research. Организатором стал Фонд инициатив Петербурга при поддержке правительства города и ЦСР "Северо-Запад".

Ранее на Piter.TV: ученые Университета ИТМО научились программировать раковые клетки на самоуничтожение.

Фото: Смольный