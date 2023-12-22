В двух районах Петербурга проснулись первые гадюки

Так как невозможно визуально определить, ядовита или не ядовита ли змея, при встрече с ней необходимо соблюдать простые правила безопасности.

В Курортном и Приморском районах Петербурга заметили гадюк. Этот факт подтверждают специалисты Северо-Западного управления Росприроднадзора. Согласно словам экспертов, пришедшая в регион климатическая весна способствует активации животных, включая змей. Их наличие в определённых местах объясняется образованием зимовочных угодий, что приводит к одновременному пробуждению нескольких особей.

На данный момент эти пресмыкающиеся практически неактивны. Их активность начнется ближе к маю, а пик приходится на сентябрь. Так как невозможно визуально определить, ядовита или не ядовита ли змея, необходимо соблюдать простые правила безопасности: не подходить близко к змее и поддерживать дистанцию не менее двух метров, не производить резких движений, не пытаться сделать селфи.

Также жителям Петербурга напомнили, что весной можно встретить как ужа, так и ядовитую гадюку. Чтобы обратиться за помощью в случае нападения змеи, необходимо обратиться к врачу.

Гадюка включена в Красную книгу некоторых регионов РФ. За уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Ранее мы сообщили о том, что лосиху Машу, забежавшую на петербургское предприятие, вернули в лес.

Фото: ВКонтакте / Клуб любителей электричек и железных дорог (Василий Черепахин)