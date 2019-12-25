Гадюка укусила петербурженку в деревне под Псковом

Врачи диагностировали у женщины острое отравление ядом.

Петербурженка попала в больницу после укуса ядовитой змеи в деревне Псковской области. Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на источник.

В полицию поступила телефонограмма из НИИ имени Джанелидзе. К ним обратилась 51-летняя петербурженка, проживающая на проспекте Большевиков. Её во время отдыха в деревне Подложье Струго-Красненского района Псковской области укусила гадюка. Врачи диагностировали у женщины острое отравление ядом.

В мае петербуржец попал в реанимацию после укуса гадюки.

Фото: Piter.tv