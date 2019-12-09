После прокурорской проверки 16 сотрудников ГЖИ Петербурга остались без премий

Отдельное внимание уделялось жалобам петербуржцев на невозможность участия в голосованиях на общих собраниях собственников.

Работа Государственной жилищной инспекции (ГЖИ ) Санкт-Петербурга претерпела изменения вследствие проведенной прокуратурой проверки. Соответствующую информацию передает пресс-служба городской прокуратуры.

Прокуратура выявила многочисленные случаи несоблюдения норм при обработке жалоб горожан. Инспекторы игнорировали возникающие проблемы и не проводили необходимые проверки, а по заявлениям, содержащим сведения о нарушениях законодательства, не обеспечивали контроль исполнения выданных предписаний.

Отдельное внимание уделялось жалобам петербуржцев на невозможность участия в голосованиях на общих собраниях собственников. Было обнаружено, что инспекция не оценивала правильность формирования кворумов на таких собраниях и несвоевременно передавала материалы в правоохранительные органы, что способствовало доступу недобросовестных управляющих компаний к управлению домами.

В результате проверок прокуратура внесла представление, после чего деятельность инспекции была скорректирована. 16 сотрудников ГЖИ были лишены премий, а в отношении восьми должностных лиц продолжаются расследования.

Ранее мы сообщили о том, что 34-летний петербуржец предстанет перед судом за фиктивную регистрацию 11 мигрантов.

Фото: Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга