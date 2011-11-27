34-летний петербуржец предстанет перед судом за фиктивную регистрацию 11 мигрантов

При этом он не намеривался предоставлять им жилое помещение для проживания.

В Выборгском районе Петербурга утвержден обвинительный акт по уголовному делу о фиктивной регистрации 11 мигрантов. Об этом сообщили в районной прокуратуре.

Прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Он обвиняется по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ).

По версии следствия, в период с января по сентябрь 2024 года обвиняемый фиктивно поставил на учет в своей квартире в доме 3 по улице Николая Рубцова иностранных граждан. При этом он не намеривался предоставлять им жилое помещение для проживания.

Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее полиция накрыла "резиновую" квартиру на набережной реки Карповки.

Фото: Piter.TV