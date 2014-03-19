ГЖИ проверила более 3,2 тысячи многоквартирных домов Петербурга в феврале

Государственная жилищная инспекция подвела итоги работы за последний месяц зимы.

Сотрудники Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга отчитались о результатах контрольно-надзорной деятельности за февраль 2026 года. В пресс-службе ведомства сообщили, что проверки охватили содержание более 3,2 тысячи многоквартирных домов и соблюдение прав проживающих там граждан.

Общее число проведенных инспекторами профилактических мероприятий превысило 4,3 тысячи. По итогам работы составлено 235 протоколов об административных правонарушениях. Также жилищные инспекторы выдали 64 предписания, обязывающие управляющие организации устранить выявленные нарушения жилищного законодательства. Помимо этого, в адрес ответственных лиц направлено 298 предостережений о недопустимости несоблюдения обязательных требований.

За февраль ГЖИ рассмотрела 169 административных дел. Суммарный размер штрафов, назначенных по результатам разбирательств, превысил 18 миллионов рублей.

