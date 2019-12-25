ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти хочет купить 190 автомобилей

В том числе, 160 патрульных.

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области намерено приобрести 190 автомобилей, в том числе 160 патрульных. Соответствующие закупки разместил Центр хозяйственного и сервисного обеспечения этого управления.

На 160 патрульных автомобилей предполагается израсходовать 210 миллионов рублей, а еще на 30 легковых машин – 45 миллионов.

Судя по всему, транспортные средства будут поставлены очень скоро: заявки от поставщиков по обоим закупкам принимаются только до 8 мая.

Как сообщало ранее Piter.tv, правительство РФ разрешило полицейским штрафовать граждан Петербурга.