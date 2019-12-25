Петербургские ГУПы хотят освободить от налога на сверхприбыль

Документ находится на правительственном согласовании.

Государственные унитарные предприятия (ГУПы) Северной столицы и всей страны могут освободить от действия закона о налоге на сверхприбыль. Соответствующий законопроект представил глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов, передаёт ТАСС.

Документ находится на правительственном согласовании. В случае положительного заключения, его направят в Госдуму. Судя по пояснительной записке, автор инициативы настаивает на том, что снижение прибыли ГУПов из-за уплаты налога связано с риском недофинансирования их инвестпрограмм, а это негативно отразится на жизни простых граждан из-за увеличения тарифов.

Напомним, что в августе 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который устанавливает налог в 10% на сверхприбыль для крупных компаний.

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