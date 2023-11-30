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Пункты приема снега в Петербурге приняли более 51 тысячи кубометров снега

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Лидером за сегодняшние сутки по приему снега стал пункт на Взлетной улице.

С начала сезона 2023-2024 снегоплавильные (ССП) и снегоприемные (СИСП) пункты Петербурга приняли более 100 тысяч кубометров снежных масс. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Объем снега, принятого за сутки 30 ноября, составляет 50 918 кубометров. Всего с начала сезона принято 120 545 кубометров снега. Из них 71 841 кубометров было обработано снегоплавильными пунктами, а оставшиеся 48 704 кубометров были приняты снегоприемными пунктами.

В рейтинге снегоплавильных пунктов с начала сезона лидирует пункт на Октябрьской набережной, принявший 12 559 кубометров снега. В списке снегоприемных пунктов на первом месте находится пункт на Взлетной улице, который принял 13 524 кубометров снежных масс. 

Ранее сообщалось, что с начала снежного сезона снегоплавильные пункты Петербурга приняли более 41,5 тыс. кубометров снега

Видео: "Водоканал Санкт-Петербурга".

Теги: водоканал, снегоплавильные пункты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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