С начала снежного сезона снегоплавильные пункты Петербурга приняли более 41,5 тыс. кубометров снега

Лидерами за сегодняшние сутки по приему снега стали пункты на Кушелевской дороге и на Взлетной улице.

С начала сезона обильных осадков снегоплавильные и снегоприемные пункты Петербурга приняли почти 68,3 тыс. кубометров снега. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

На снегоплавильные пункты доставили 41,5 тыс. "кубов" снега. А на снегоприемные — 26,7 тыс. кубических метров.

Накануне в Северной столице прошел мощный снегопад. В городе покров достиг около 20 см. Коммунальные и дорожные службы Петербурга работают в режиме повышенной готовности.

"Снежные" пункты расположены почти в каждом районе города, чтобы обеспечивать прием и утилизацию снега с максимальной транспортной доступностью. Специальный, общедоступный электронный сервис позволяет определить степень загруженности пунктов и спланировать оптимальный маршрут. Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Лидерами за сегодняшние сутки по приему снега стали пункты на Кушелевской дороге (3,4 тыс. "кубов") и на Взлетной улице (5,1 тыс. "кубов").

Ранее на Piter.tv: в Петербурге продолжают ликвидировать последствия снегопада.

Видео: Телеграм / Водоканал Санкт-Петербурга