В Петербурге продолжают ликвидировать последствия снегопада

Комблаг рассказал, как работают дорожные службы в такую погоду.

Самосвалы в Петербурге продолжают активно вывозить снег с городских улиц, утилизируя в среднем 25 000 кубометров за сутки. Дорожные службы стараются работать максимально быстро, особенно в ночное время. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству Петербурга.

Основной акцент делается на уборке валов, образующихся в часы пик при расчистке магистралей, когда оперативная перевозка снега становится затруднительной. В некоторых районах дополнительно используются полуприцепы большой емкости, что позволяет ускорить процесс уборки.

Несмотря на недавние усилия по очистке города от снега, синоптики прогнозируют новый снегопад 30 ноября. На текущий момент коммунальные службы функционируют в режиме повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что в Петербурге закончилась волна тепла.

Фото: комитет по благоустройству