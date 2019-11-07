ГУП "ТЭК" вложит 1,12 млрд руб в 4 проекта реконструкции теплосетей

Кроме того, компания планирует модернизировать котельную в Пушкине, стоимость этих работ – 136,5 млн руб.

ГУП "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" планирует реализовать четыре проекта реконструкции тепловых сетей общей стоимостью 1,12 млрд рублей. Компания разместила закупки, в рамках которых намерена определить исполнителей предстоящих работ.

Самый дорогостоящий из них (447,2 млн руб) – это реконструкция магистральной тепловой сети от котельной "Парнас". Предполагается, что работы будут проходить в 2020-2022 годах. На эти же годы намечена модернизация магистральной сети по проспекту Авиаконструкторов, в данный проект планируется вложить почти 341 млн руб.

Также на эти годы намечена реконструкция теплосетей в квартале 24 Шувалово-Озерки, затраты здесь составят 238 млн руб.

Еще два проекта завершатся в 2021 году. Это работы с сетями на Шафировском (их стоимость – 93 млн руб) и реконструкция котельной в Пушкине (Красносельское шоссе, д. 39а). Она будет проведена для подключения новых абонентов жилого сектора этого города. В данный проект намечено вложить 136,5 млн руб.

Все работы финансирует бюджет Северной столицы.

Ранее Piter.tv сообщало об испытаниях теплосетей в четырех районах Петербурга.

Фото: gptek.spb.ru