ГУП "ТЭК" вложит 1,12 млрд руб в 4 проекта реконструкции теплосетей

ГУП "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" планирует реализовать четыре проекта реконструкции тепловых сетей общей стоимостью 1,12 млрд рублей. Компания разместила закупки, в рамках которых намерена определить исполнителей предстоящих работ.
Самый дорогостоящий из них (447,2 млн руб) – это реконструкция магистральной тепловой сети от котельной "Парнас". Предполагается, что работы будут проходить в 2020-2022 годах. На эти же годы намечена модернизация магистральной сети по проспекту Авиаконструкторов, в данный проект планируется вложить почти 341 млн руб.
Также на эти годы намечена реконструкция теплосетей в квартале 24 Шувалово-Озерки, затраты здесь составят 238 млн руб.
Еще два проекта завершатся в 2021 году. Это работы с сетями на Шафировском (их стоимость – 93 млн руб) и реконструкция котельной в Пушкине (Красносельское шоссе, д. 39а). Она будет проведена для подключения новых абонентов жилого сектора этого города. В данный проект намечено вложить 136,5 млн руб.
Все работы финансирует бюджет Северной столицы.
Ранее Piter.tv сообщало об испытаниях теплосетей в четырех районах Петербурга.
Фото: gptek.spb.ru
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