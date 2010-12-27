ГУП "ТЭК" согреет "Уткину дачу"

Архитектурный памятник подключат к системе теплоснабжения

"Уткину дачу" подключат к системе ГУП "ТЭК", сообщает пресс-служба комитета по тарифам Петербурга. Это станет следующим этапом реконструкции усадьбы.

Здание не первый год реставрируется, и чтобы избежать разрушения, в нем ведутся противоаварийные работы. В первую очередь, укрепляется фундамент и несущие стены, затем подключается теплоснабжение.

Для обеспечения усадьбы теплом Беглов поручил установить плату за подключение к "ТЭКу". Комитет по тарифам определил тепловую нагрузку усадьбы и определил индивидуальную стоимость.

"Уткину дачу" построили еще в 1790-х годах по проекту Львова. В хозяйстве были конюшни, сараи и сеновалы, оранжереи, фруктовый сад. Сейчас особняк медленно но верно восстанавливает прежний утраченный облик.

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Фото: ВКонтакте