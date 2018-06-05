Петербург планирует выкупить усадьбу Орловых-Денисовых

Жители Коломяг давно добивались именно этого решения, так как наиболее правильный вариант дальнейшего использования особняка – создание общественного пространства.

Историческая усадьба в Коломягах, возведенная в первой половине XIX века, может быть передана частным владельцем в городскую собственность. Об этом сообщил председатель КГИОП Сергей Макаров.

Жители Коломяг давно добивались именно этого решения, так как наиболее правильный вариант дальнейшего использования особняка – создание общественного пространства. С 2013 года владельцем усадьбы является ООО "БалтикСтрой". Собственник должен был отреставрировать усадебный дом до июня 2014 года и привести в порядок парк до декабря 2015 года.

Собственник не выполнил данное указание и даже пытался продать усадьбу на Avito за 70 миллионов рублей. Это на 30 миллионов больше цены, которую ООО "БалтикСтрой" заплатил в 2011 году.

В июне КГИОП планировал изъять усадьбу Орловых-Денисовых у собственника.

Фото: ВК/ Усадьба Орловых-Денисовых в Коломягах