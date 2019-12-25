ГУП "ТЭК" начали реконструировать тепломагистраль в Невском районе

Благодаря ремонту будет повышена надежность теплоснабжения 150 тысяч жителей Невского района.

В пятницу, 9 июля, сотрудники ГУП "ТЭК СПб" начали реконструкцию тепломагистрали от ТЭЦ ООО ГК "Обуховэнерго", сообщили в пресс-службе предприятия.

Специалисты заменят 1400 метров трубопроводов диаметром 125-700 мм от источника теплоснабжения до 1-го Рабфаковского переулка и проспекта Обуховской Обороны. От данной тепломагистрали напрямую подключены 21 детсад, 13 школ, 10 больниц и 5 учебных заведений, от ее работы зависит бесперебойное отопление и горячая вода. В том числе, благодаря ремонту повысится надежность и качество подаваемого тепла в дома.

Сам ремонт начали в июне. Отмечается, что на данном участке не будут ограничивать движение транспорта. Все работы должны завершить в октябре 2022 года.

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Фото: Piter.tv